Homem é esfaqueado na fila do Bom Prato em Franca

Um esbarrão terminou em facada na fila do Bom Prato, no centro de Franca, no final da manhã desta terça-feira, 10. Um homem foi socorrido em estado grave após ser esfaqueado na barriga por outro frequentador do restaurante popular.

De acordo com uma funcionária do local, a vítima teria tropeçado e esbarrado no agressor, que reagiu desferindo um golpe de faca. A facada atingiu a barriga da vítima, que foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Franca. O estado de saúde seria grave.

Frequentadores do Bom Prato chegaram a dizer que a agressão teria acontecido por conta de R$ 1, mas esta versão foi descartada pela funcionária que testemunhou o ato de violência.