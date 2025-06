Mulher de 33 anos está há 6 dias à espera de cirurgia em Franca

Jéssica Cristina Ferreira, de 33 anos, ficou cinco dias internada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita, em Franca, aguardando uma vaga para internação hospitalar com quadro grave de pedra na vesícula. Segundo os familiares, o estado de saúde da paciente se agravou nos últimos dias, com suspeita de comprometimento do pâncreas. Na noite desta segunda-feira, 9, Jéssica conseguiu uma transferencia para a Santa Casa de Franca, entretanto ainda aguarda a liberação para a cirurgia.

A família afirma que Jéssica já havia sido internada anteriormente na Santa Casa de Franca, onde permaneceu por oito dias. Na ocasião, foi informada de que passaria por cirurgia, mas foi liberada com a orientação de aguardar um novo agendamento via secretaria de saúde, prazo estimado entre um a dois meses. Antes desse tempo se esgotar, Jéssica voltou a passar mal, desta vez em estado mais crítico.

“A pedra, que antes diziam ter sumido, agora pode estar no pâncreas. A situação dela está muito grave e a burocracia não deixa ela ser operada”, relata um familiar. A denúncia menciona ainda que Jéssica é mãe solo de dois filhos, um deles com deficiência que depende integralmente de seus cuidados. “Ela tem um menino especial de 12 anos e uma bebê de 1 ano e 9 meses. Está tudo parado, e ela lá chorando de dor”, completa.

O que diz a Secretaria de Saúde