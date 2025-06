Show 'polêmico' dos Gênios Siameses lota teatro em Franca

Franca mais uma vez virou centro de uma polêmica nas redes sociais após ser alvo de piadas provocativas da dupla de humoristas Gênios Siameses, formada por Cássius Ogro e Abner Dantas. Mesmo com as críticas e o burburinho online, o show, realizado no dia 8, teve casa cheia, reforçando a ideia de que a controvérsia pode ser uma poderosa estratégia de divulgação.

A confusão começou ainda na divulgação do espetáculo, quando os humoristas publicaram um vídeo com a seguinte declaração: "Atenção pessoal de Franca, cidade que parece com França, só que não tem o cedilha, mas tem os moradores que fedem muito. (...) A gente ama a Franca, um seguidor de Ribeirão Preto mandou falar isso."

Durante a apresentação, a dupla seguiu com o tom provocativo, fazendo piadas sobre o público e até ironizando o nome do teatro onde se apresentaram. “Pessoal, estamos aqui em Franca pela primeira vez com o show do Gênios Siameses. Uma cidade muito legal, muito bonita, com a exceção de um cara que veio vestido com roupa infantil. Um teatro que homenageia uma pessoa muito legal. Exatamente, o teatro se chama Judas Iscariotes. Na próxima vez que a gente voltar, a gente se apresenta na casa de shows Adolf Hitler.”