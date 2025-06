Invasão e furto: homem é preso dentro de estacionamento em Franca

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira,10, após invadir um estacionamento de veículos na avenida Hélio Palermo, em Franca, e tentar furtar diversos objetos, incluindo chaves de carros, de um jet ski e equipamentos eletrônicos.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por moradores da região, que ouviram barulhos suspeitos vindos do local. Ao chegarem, os agentes visualizaram um homem dentro do estacionamento, por meio da grade do portão.

Os policiais solicitaram que ele pulasse até a via onde estavam, e o suspeito obedeceu imediatamente. Durante a revista pessoal, foram encontradas nos bolsos do homem 13 munições de arma de fogo, além de chaves de veículos, chave de um jet ski e outros itens.