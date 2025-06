Trabalho infantil em Franca: 31 denúncia em dois anos e meio

Às vésperas do Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, celebrado nesta quinta-feira, 12 de junho, dados oficiais do MPT (Ministério Público do Trabalho) da 15ª região, que abrange Franca, revelam uma realidade ainda preocupante no município. Franca registrou 31 denúncias de trabalho infantil entre 2023 e 2025.

Confira os números:

2023: 15 denúncias

2024: 14 denúncias (sendo 4 até maio)

2025 (até maio): 2 denúncias

Apesar da aparente queda em 2025, especialistas ressaltam que a subnotificação continua sendo um dos principais entraves no enfrentamento à exploração do trabalho infantil. Em Franca, os setores mais atingidos são o comércio, supermercados, serviços de alimentação, educação, lava-rápido, trabalho rural e outros serviços informais.