Ladrão tira roda presa com corrente e furta bicicleta

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante na noite dessa segunda-feira, 9, no bairro Jardim São Gabriel, em Franca, após furtar uma bicicleta que estava trancada com corrente. Para cometer o crime, o suspeito retirou a roda dianteira da bike e tentou fugir com o restante da bicicleta.

Policiais militares patrulhavam a rua Almirante Barroso quando se depararam com dois homens em luta corporal, disputando uma bicicleta. A equipe imediatamente parou para realizar a abordagem e entender o que estava acontecendo.

Durante a ação, um amigo da vítima, que trabalha com ele em um supermercado próximo, relatou que estava acompanhando as câmeras de segurança do estabelecimento quando notou a movimentação suspeita. Ele viu o momento em que o acusado se aproximou da bicicleta, que estava presa com uma corrente pela roda dianteira, desacoplou a roda e levou a bicicleta sem o pneu da frente.