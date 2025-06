'Lua de Morango' será visível nessa madrugada de quarta-feira

A noite desta terça-feira,10, e a madrugada de quarta-feira, 11, prometem um espetáculo celeste raro. A Lua cheia de junho, popularmente conhecida como "Lua de Morango", surgirá em sua posição mais baixa no céu em quase duas décadas. O auge do fenômeno está previsto para as 4h46 da manhã, horário de Brasília.

Embora mais visível no hemisfério Norte, o evento também pode ser apreciado em outras partes do mundo, inclusive no Brasil, com características distintas devido à inclinação da órbita lunar.

Um nome com raízes ancestrais

O termo “Lua de Morango” não se refere à cor do satélite, mas sim a um marco sazonal. Povos indígenas da América do Norte a batizaram assim por coincidir com a época de colheita de morangos silvestres. Com o tempo, o nome se popularizou internacionalmente por sua sonoridade poética e conexão com a natureza, mesmo sem representar eventos agrícolas no hemisfério Sul. A lua cheia de junho também é conhecida por outros nomes ligados ao ciclo agrícola e às tradições indígenas norte-americanas, como Lua Quente e Lua Verde do Milho, refletindo a importância do céu como calendário para antigas culturas.

A grande paralisação lunar: o lunistício