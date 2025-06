Franca divulga notas das provas dos concursos públicos

A Prefeitura de Franca, por meio da Secretaria de Administração e Recursos Humanos e em parceria com o Ibam (Instituto Brasileiro de Administração Municipal), divulgou no último sábado, 7, os editais com as notas das provas objetivas dos cinco concursos públicos em andamento.

A publicação foi feita no Diário Oficial do Município e também trouxe as decisões sobre os recursos interpostos anteriormente por candidatos, incluindo questões com pedidos deferidos e outras que foram mantidas.

A consulta das notas pode ser realizada diretamente no site da Prefeitura, basta clicar aqui. Os concursos têm como objetivo a formação de cadastro reserva para 67 cargos públicos em diversas áreas da administração municipal.

Prazo para recursos termina nesta terça-feira