84 universitários foram contemplados no 'Bolsa Universidade'

Foi publicado no Diário Oficial do Município no último sábado, 7, o edital de convocação dos estudantes selecionados para o Programa ‘Bolsa Universidade’. Ao todo, 84 universitários foram contemplados com bolsas parciais e devem comparecer à Secretaria de Educação de Franca no dia 13 de junho, sexta-feira, às 7h30, para confirmação da participação no programa.

A convocação é válida para alunos matriculados na FDF (Faculdade de Direito de Franca), no Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca) e na Unifran (Universidade de Franca). A lista completa dos convocados pode ser consultada no site oficial da Prefeitura de Franca, clicando aqui.

Os estudantes deverão comparecer à sede da Secretaria de Educação, localizada na avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 550, no Parque Francal. É imprescindível que os convocados levem documento de identidade (RG), número de conta corrente ou poupança em nome do aluno, além de papel e caneta para anotações.