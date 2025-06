Mãe implora por vaga em hospital para filho em Franca

Sem saber a quem recorrer para ajudar o filho, Marta destaca a gravidade do caso. “A situação dele é delicada. Já não sei o que fazer. Ele está na UPA desde a madrugada de quarta para quinta-feira, com pneumonia, e não consegue respirar sozinho, pois a saturação está muito baixa.”

Jefferson Lucas Rossi do Carmo, 32 anos, é especial e está intubado na unidade de saúde devido à pneumonia. “Pelo amor de Deus, faz cinco dias que meu filho está na UPA esperando uma vaga. Ele é especial, está intubado e tem várias comorbidades”, relatou a mãe, Marta Ambrósio Rossi, moradora do Parque Vicente Leporace.

Uma mãe desesperada implora por uma vaga de internação para o filho em Franca . Nesta segunda-feira, 9, ela relatou que o filho está internado na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto, na região Sul da cidade, há cinco dias, aguardando vaga em um hospital. O Estado informou que a transferência foi autorizada.

A responsabilidade pela oferta de vagas de internação na rede pública é do Governo do Estado. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde respondeu que foi autorizada a transferência de Jefferson para a Santa Casa de Franca. "A unidade de origem é responsável pelo transporte seguro e adequado do paciente", diz a nota.

Município

A Prefeitura de Franca, que vem prestando assistência ao paciente, informou que Jefferson Lucas Rossi do Carmo foi acolhido na UPA do Jardim Aeroporto e, após avaliação da equipe médica, foi indicada a continuidade da investigação diagnóstica e o tratamento em ambiente hospitalar.

O paciente foi inserido no Siresp (Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo), de gestão estadual, que gerencia o acesso aos leitos nos hospitais conveniados ao SUS (Sistema Único de Saúde). Ele aguarda a liberação de vaga pela Secretaria Estadual de Saúde, assistido pelas equipes médica e de enfermagem da UPA do Aeroporto.