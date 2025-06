Motorista fica ferido após caminhão tombar na região

Um acidente com um caminhão interditou parcialmente a rodovia Anhanguera (SP-330), em Guará (SP), na manhã desta segunda-feira, 9, após um caminhão tombar. O motorista sofreu ferimentos leves.

De acordo com a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o caso ocorreu por volta das 4h30, no km 397+281 da via, sentido Norte. O condutor de um caminhão perdeu o controle da direção, colidiu contra a defensa metálica lateral e, com o impacto, o veículo tombou sobre a faixa 2 de rolamento.

A faixa ficou parcialmente interditada até cerca de 9h, quando o caminhão foi removido por um guincho e levado ao posto de atendimento mais próximo.