Franca leva mais de 220 atletas aos Jogos da Juventude

No fim de semana, diversas equipes da cidade participaram de competições preparatórias. Em Santo André, o Torneio Regional de Natação da 8ª região da Federação Aquática Paulista serviu como aquecimento para os Jogos da Juventude. Franca conquistou 82 medalhas, sendo 40 de ouro, 22 de prata e 20 de bronze, com 40 atletas e 3 técnicos. Além dos pódios, os atletas também melhoraram marcas pessoais.

A delegação francana, com apoio da Prefeitura e da Secretaria de Esporte e Cultura, disputará 16 modalidades com o objetivo de incentivar o esporte de base e promover novos talentos. A cidade terá representantes no atletismo, basquete, damas, futebol, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, natação, tênis, tênis de mesa, vôlei de praia, voleibol e xadrez - com equipes masculinas e femininas em grande parte das modalidades.

Os Jogos Esportivos da Juventude, que acontecem entre os dias 13 e 21 de junho em Lençóis Paulista (SP), contarão com a participação de Franca , que será representada por 228 atletas e membros da comissão técnica. A competição é organizada pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo e reúne jovens de até 18 anos que se destacaram nas etapas regionais.

Pela Copa Revelar Sub-14, o Franca Esporte perdeu para o UIC Uberaba por 67 a 63. A equipe volta a jogar nesta terça-feira, 11, contra o Sesi, no ginásio da avenida Santa Cruz. Já o Sub-15 venceu Jaboticabal por 113 a 27 e enfrenta o WCoach no próximo dia 18, no Pedrocão.

No Campeonato Paulista, o basquete feminino enfrentou duas derrotas para São José. No Sub-16, Franca perdeu por 78 a 60. No Sub-18, a derrota foi por 68 a 33. No sábado, o Sub-18 também havia sido superado por Guarulhos por 47 a 44 - Marianny foi a cestinha da equipe com 14 pontos. Lucinha (22) e Anna (10) foram os destaques nos jogos seguintes.

Handebol e ciclismo

O handebol masculino enfrentou dois compromissos pelo Campeonato Paulista e foi superado nos dois. No sábado, 8, perdeu para o Centro Olímpico por 29 a 20, e no domingo, 9, foi derrotado por Taubaté por 26 a 23.