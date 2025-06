Mutirão contra gripe acontece em shopping nesta terça e quarta

A Prefeitura de Franca realizará nesta terça e quarta-feira, dias 10 e 11 de junho, um mutirão de vacinação contra a gripe no Franca Shopping. A ação ocorre das 10h30 às 18h30, em um espaço montado em frente a uma perfumaria no centro de compras.

Segundo a Prefeitura, o objetivo é ampliar o acesso da população à vacina e reforçar a importância da imunização contra a gripe, especialmente no período de maior circulação do vírus.

A secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas, destaca a necessidade de que todos procurem pela dose.

"É fundamental que as pessoas se vacinem todos os anos contra a influenza para amenizar os sintomas graves da doença, reduzindo as internações. Estamos com a imunização disponível para toda a população e com estas ações para facilitar o acesso", afirmou.