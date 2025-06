Região da Estação é a que registra mais furtos em abril

A região da Estação, que abrange vários bairros da zona oeste de Franca, área sob responsabilidade do 2º DP (Distrito Policial), registrou um salto no número de furtos em abril deste ano. Dados divulgados pela SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) mostram que 80 furtos foram registrados na área no mês passado - um aumento de 31% em relação ao mesmo período de 2024, quando houve 61 casos.

O levantamento mostra que, embora o crescimento tenha sido registrado em quase toda a cidade, a área do 2º DP concentrou a maior alta em números absolutos.

Média de mais de 11 furtos por dia

Em toda a cidade, Franca teve 331 furtos registrados em abril, contra 308 no mesmo mês do ano passado. O aumento é de 7,4%. Com 331 casos em 30 dias, a cidade teve uma média de 11 furtos por dia no mês.