Morre o pastor Osvaldo dos Reis Bonifácio, aos 55 anos, em Franca

O pastor evangélico Osvaldo dos Reis Bonifácio, de 55 anos, morreu nesse domingo, 8, vítima de uma parada cardíaca. Ele deixa a mulher, Adriana Oliveira Bonifácio, dois filhos, Larissa e Rafael, e um neto, Joaquim.

Osvaldo estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital São Joaquim, em Franca, em recuperação após a remoção de um tumor no pâncreas. Embora o procedimento tenha sido bem-sucedido, ele desenvolveu uma infecção generalizada e, por volta das 7h, sofreu uma parada cardíaca. Não resistiu às complicações e faleceu.

Ele jogou futebol em clubes amadores da cidade, inclusive no Internacional Esporte Clube, o "Inter da Estação". Osvaldo começou sua trajetória ministerial na Igreja do Evangelho Quadrangular, sob a liderança do Pastor Paulo Fernandes e da Pastora Mirian de Carvalho, onde atuou como obreiro e professor da Escola Bíblica Dominical.