Câmara vota transformar escola 'desativada' em centro esportivo

Segundo a Prefeitura de Franca, a escola foi desativada no fim de 2017 por falta de demanda nos bairros Jardim Califórnia e Vila Raycos. À época, as crianças foram transferidas para outras unidades próximas, conforme a preferência das famílias.

A Câmara Municipal de Franca vota, nesta terça-feira, 10, um projeto de lei que oficializa o encerramento das atividades da Escola Municipal de Educação Infantil “Profª Irany Pimentel Facuri” e autoriza a transformação do local em um Cepel (Centro Popular de Esportes e Lazer). A proposta é de autoria do prefeito Alexandre Ferreira (MDB).

Agora, o projeto enviado à Câmara tem o objetivo de dar uma nova finalidade ao imóvel, localizado na Rua João Deocleciano Luz, nº 495. No local, foi construído um Cepel, que receberá o nome de “Professora Irany Pimentel Facuri” – em substituição à escola que foi desativada.

Inaugurado no dia 7 de maio de 2025, o novo centro esportivo conta com quadras de basquete 3x3 e vôlei de areia, pista de skate, área verde de 2.300 m² com gramado, iluminação de LED e espaço para caminhadas. O campo de futebol também foi revitalizado, com alambrados novos e melhorias no entorno. O investimento total na obra foi de R$ 520 mil.

A reclassificação do imóvel de escola para centro esportivo é o único projeto de lei na pauta da sessão desta terça-feira. A sessão começa às 9h, com o expediente, e segue com a Ordem do Dia às 14h.