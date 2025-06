Telhado de ginásio poliesportivo desaba em Claraval (MG)

A cobertura do Ginásio Poliesportivo "Herick Rodrigues Malta Ribeiro", em Claraval (MG), desabou no sábado, 7, por volta das 17h10. No momento do acidente, chovia na cidade. Apesar do impacto, ninguém se feriu.

O prefeito de Claraval, José Reinaldo Cintra (Avante), esteve no local minutos após o incidente e determinou a abertura de uma investigação para apurar as causas do desabamento. Ele afirmou que requisitará a atuação da Polícia Civil e solicitará uma vistoria técnica ao Crea-MG (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais).

Inaugurado em 2 de julho de 2016, durante a gestão do ex-prefeito Juliano Diogo Pereira, o ginásio contava com arquibancadas e cobertura metálica. Cerca de 70% da estrutura do telhado colapsou, retorcendo ferragens e comprometendo uma das paredes de sustentação do prédio. Técnicos da Defesa Civil e engenheiros da prefeitura estiveram no local no sábado e retornaram na manhã de domingo, 8, para nova avaliação.