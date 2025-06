Guarani Indians vence Franca Carrascos em duelo de invictos

Em um confronto eletrizante válido pela fase de grupos da Série Ouro da São Paulo Football League (SPFL) 2025, o Guarani Indians levou a melhor sobre o Franca Carrascos neste domingo, 8, em Águas de São Pedro, cidade a 289 quilômetros de Franca. No duelo entre os dois até então invictos do grupo, o time de Campinas demonstrou poder de reação e venceu por 21 a 8.

A partida começou com forte intensidade por parte dos Carrascos, que não demoraram a abrir o placar. Com um ataque agressivo e bem coordenado, o time de Franca saiu na frente e, rapidamente, colocou 8 a 0 no marcador, mostrando que estava disposto a manter a invencibilidade.

No entanto, o Guarani Indians não se abalou. Com ajustes defensivos e maior eficiência nas campanhas ofensivas, o time campineiro retomou o controle da partida ainda no primeiro tempo.