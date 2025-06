Fórum da Mulher Empreendedora traz Cíntia Chagas a Franca

Celebrando os 20 anos de atuação do CME-ACIF (Conselho da Mulher Empreendedora da Associação do Comércio e Indústria de Franca), o 11º Fórum da Mulher Empreendedora trará a Franca a comunicadora, influencer e professora de português e de oratória Cíntia Chagas, que reúne mais de 7 milhões de seguidores em seu Instagram.

Mais de 700 mulheres, entre empreendedoras e interessadas no tema, se reunirão no Villa Eventos durante o Fórum, que acontecerá no dia 20 de agosto, entre as 13h e às 21h. Os ingressos para o primeiro lote do evento estão disponíveis pelo link https://q2ingressos.com.br/events/comunicaelas.

Em sua palestra “Oratória da Elegância”, Cintia vai abordar os pilares da comunicação assertiva, mostrando como se expressar com sofisticação, clareza e segurança. A palestra revela atitudes e comportamentos que evitam gafes, além de ensinar como transformar a comunicação em uma poderosa aliada para o crescimento pessoal, social e profissional.

“Celebrar os 20 anos do CME-ACIF é reconhecer a força, a dedicação e a transformação que as mulheres vêm promovendo no empreendedorismo local. O Fórum da Mulher Empreendedora é um reflexo desse trabalho: um evento que inspira, conecta e impulsiona”, afirma a coordenadora do CME-ACIF, Thalita Rossi. “Esta 11ª edição, em especial, reverencia as conquistas e história do Conselho e de todas as mulheres que acreditam no poder da união e da liderança feminina”, diz.



Foto: Wilker Maia/Acif

A programação do 11º Fórum da Mulher Empreendedora também contará com painéis de discussão com empreendedoras locais e nomes como o de Stellinha Santini, especialista em vendas pelo Instagram, que já impactou mais de 8 mil profissionais em todo o Brasil, se consolidando como uma referência em marketing digital voltado ao público feminino.

Sobre o CME-ACIF

O Conselho da Mulher Empreendedora (CME-ACIF) é uma organização vinculada ao Programa Empreender, da Associação do Comércio e Indústria de Franca, que fomenta o empreendedorismo feminino por meio de qualificação, eventos e articulação institucional. Presente em Franca desde 2005, promove debates, palestras e missões técnicas no Brasil e no exterior, além de realizar anualmente o Fórum da Mulher Empreendedora. Em 2010, representou pequenas empresárias na ONU Mulheres, em Nova York.

Tem como madrinha a empresária Luiza Helena Trajano e atua para fortalecer, capacitar e ampliar a participação da mulher no ambiente empresarial.

Serviço

1º Fórum da Mulher Empreendedora

Data: 20/08/25 – quarta-feira

Horário: das 13h às 21h

Local: Villa Eventos - Rod. Eng. Ronan Rocha, 19304.

Atrações confirmadas: Cíntia Chagas, Stellinha Santini, painel de conversas com empreendedoras locais, coffee, networking.

Link para aquisição de ingressos: https://q2ingressos.com.br/events/comunicaelas.