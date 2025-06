Morte de Darkzinho gera comoção e homenagens nas redes socias

Daniel de Oliveira Sousa Silveira, de 26 anos, conhecido carinhosamente como "Darkzinho", morreu após sofrer um grave acidente de moto na tarde deste domingo, 8, na avenida Chico Júlio, em Franca, no sentido Parque "Fernando Costa".

Segundo informações preliminares, Daniel perdeu o controle da motocicleta e colidiu violentamente contra uma árvore no canteiro central da via. A pancada foi forte, ele chegou a ser atendido pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu aos ferimentos.

Muito querido entre os familiares e amigos por seu jeito alegre, companheiro e festeiro, Darkzinho gostava de dançar, curtir com os colegas e sempre é lembrado por sua energia positiva. Amigos e familiares lamentaram profundamente a perda.