Acidente impressionante deixa motoqueiro em estado grave

Moradores da Vila Santos Dumont, em Franca, têm manifestado preocupação com a frequência de acidentes de trânsito no cruzamento das ruas Padre Conrado e Água Santa. Segundo relatos, a configuração da via tem causado confusão entre motoristas e contribuído para colisões, principalmente entre carros e motocicletas.

A rua Padre Conrado, apesar de ter apenas quatro quarteirões, muda três vezes de sentido de tráfego, o que, de acordo com os moradores, gera desorientação, levando muitos condutores a transitarem na contramão.

"Desde que a prefeitura alterou o sentido da rua Água Santa, quem vem por ela, não percebe que o sentido está oposto, pois é somente um techo da rua que é mão dupla, aí o pessoal desce com tudo, é onde acontece os acidentes", afirmou um morador da rua que preferiu não se identificar.