Rifaina divulga programação da 22ª Festa do Peão; veja os shows

A festa será aberta na quinta-feira, 24 de julho, com show da dupla João Neto & Frederico, conhecidos por sucessos como "Lê Lê Lê" e "Cê Acredita". Na sexta-feira, 25, o palco será de Naiara Azevedo, que promete agitar o público com hits como "50 Reais" e "Chora no Meu Colo".

Nesta edição, nos dias 25 e 26, o acesso será mediante ingresso solidário: o público deverá doar alimentos não perecíveis, que serão destinados a entidades assistenciais da região, como o Hospital do Amor de Barretos, Hospital do Câncer de Franca, Santa Casa de Pedregulho e outras instituições beneficentes. Já nos dias 24 e 27, não será obrigatório o ingresso solidário.

A Prefeitura de Rifaina confirmou a programação da 22ª edição da tradicional Festa do Peão, que será realizada de 24 a 27 de julho no Parque Agropecuário Abrão Bisco. O evento contará com rodeios todas as noites, shows sertanejos e o tradicional desfile de encerramento.

No sábado, 26, a animação fica por conta da dupla Diego & Victor Hugo, com músicas que conquistaram as paradas como "Facas" (em parceria com Bruno & Marrone) e "Desbloqueado". O encerramento da festa, no domingo, 27, será com Pedro Paulo & Alex (PPA), conhecidos pelo estilo irreverente e músicas como "Esqueceu do Ex" e "Fama de Pegador".

Antes dos shows, em todas as noites, haverá provas de rodeio em touros, reunindo competidores de toda a região. Já no domingo pela manhã, às 10h, acontece a tradicional cavalgada, com saída do Parque Agropecuário Abrão Bisco, reunindo cavaleiros e comitivas locais.

A realização do evento é da Prefeitura de Rifaina, com apoio da Câmara Municipal.