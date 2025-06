Moradora de Franca relata trauma após pornografia de vingança

Em tempos de relações cada vez mais mediadas por redes sociais e aplicativos de mensagens, o envio de fotos íntimas a parceiros tornou-se uma prática comum entre casais. No entanto, o que nasce em um contexto de confiança pode se transformar em uma arma de destruição psicológica quando o relacionamento chega ao fim e com ele, surgem ameaças, chantagens e vazamentos.

Esse tipo de violência ganhou nome: "pornografia de vingança", prática criminosa prevista no Código Penal Brasileiro desde 2018 (Lei 13.772/18), com pena de até cinco anos de reclusão. Ela consiste na divulgação, sem consentimento, de conteúdo íntimo com o objetivo de humilhar ou punir a vítima - geralmente mulheres - após o fim de um relacionamento.

Em entrevista ao Portal GCN/Sampi, uma das vítimas desse crime, que preferiu não se identificar, compartilhou como viveu o trauma e os efeitos prolongados dessa forma de violência.