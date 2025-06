Homem abastece, foge sem pagar, é preso e danifica cela em Franca

A Polícia Militar foi acionada pelos próprios funcionários do posto, que repassaram as características do veículo. Com base nas informações e na placa, os policiais conseguiram localizar o automóvel em outro posto da cidade.

Um homem foi preso em flagrante neste sábado, 7, após abastecer aproximadamente R$ 400 em um posto de combustíveis na avenida Paulo VI, em Franca , e fugir sem pagar. Durante a fuga, o infrator executou manobras perigosas no pátio do posto.

Durante a abordagem, o homem tentou confundir os agentes com informações desconexas, mas foi detido. A verificação do histórico do suspeito revelou dois boletins de ocorrência recentes: um por invasão a uma escola de Franca, no dia 4 de junho, com dois simulacros de arma de fogo, e outro por entrar na Unifran (Universidade de Franca) acusando falsamente um professor de assédio.

Após ser preso, o homem ainda danificou a cela da delegacia, o que acarretou mais uma acusação: dano ao patrimônio público. Ele responderá por furto qualificado mediante fraude e por danos materiais.