Jovem morre ao perder controle da moto e bater em árvore

Um jovem de 26 anos morreu na tarde deste domingo, 8, após um grave acidente na avenida Chico Júlio, em Franca. Ele pilotava uma motocicleta quando perdeu o controle da direção e bateu violentamente contra uma árvore localizada no canteiro central da via.

A vítima seguia com uma passageira na garupa, no trajeto entre a região da Estação e o Parque de Exposições Fernando Costa. Por motivos ainda desconhecidos, o motociclista perdeu o controle do veículo, resultando no impacto fatal.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, e a equipe de suporte avançado constatou o óbito do condutor ainda no local. O corpo foi encaminhado ao Pronto-Socorro. A jovem que estava na garupa, também de 26 anos, foi socorrida por outra equipe do Samu e levada ao hospital com ferimentos aparentemente leves.