Bebê de Graciele e Zezé vê 1º show e conhece tio Luciano no palco

A edição de Franca da Barbecue Tour foi marcada por momentos emocionantes — especialmente para a família Camargo. O evento atraiu uma multidão ao Campo de Polo Boi Santo, na noite deste sábado, 7, e contou com uma presença especial: a de Clara, filha caçula de Zezé Di Camargo com Graciele Lacerda. Nascida em 25 de dezembro de 2024, a pequena acompanhou pela primeira vez um show do pai e do tio, Luciano, em um momento simbólico e emocionante para a família.

A dupla Zezé Di Camargo & Luciano foi a responsável por abrir a programação musical do dia, que ainda contou com outras duas apresentações de peso: Bruno & Marrone e João Bosco & Vinícius.

‘Deus te crie’, diz Luciano

A ocasião marcou também o encontro inédito entre Clara e o titio Luciano, que agora se conhecem pessoalmente.