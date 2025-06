Está se despedindo

Falamos aí da quermesse que será esta semana no Convento Franciscano, e vamos aproveitar para anunciar, com certa tristeza, a transferência, quase confirmada, do Frei Eduardo Schiehl para a cidade de Olímpia, onde há uma paróquia da Ordem Franciscana. Essas transferências na Ordem são comuns, mas deixam os fiéis e amigos bastante tristes. Mas faz parte. Na foto acima, Frei Eduardo durante uma visita ao Vaticano, conversando com o então Papa Francisco.

Dicas Práticas

O queijo fresco, de Minas, branco, permanecerá fresco, mesmo fora da geladeira, se for embrulhado em um pano embebido em vinagre. Pode-se comê-lo fresquinho e macio até o fim, mesmo que dure alguns dias, mantendo-o guardado na geladeira, dentro de um recipiente meio fundo (serve um prato de sopa), contendo um pouco de água levemente salgada. Importante virá-lo, pelo menos de manhã e à noite, para manter os dois lados conservados. Para recuperar um queijo Minas que ficou duro, é só deixá-lo de molho no leite, de um dia para o outro.