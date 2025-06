No dia 14 de junho, sábado, acontece o esperado Arraiá Toulouse, nas dependências do tradicional Colégio Toulouse Lautrec. A proprietária e diretora executiva, Maria Teresa Segantin Ludovice, está cuidando de tudo pessoalmente — inclusive confeccionando, de próprio punho, a grande maioria da decoração, que promete surpreender como nos anos anteriores. Tudo feito com muito carinho e beleza.

Apresentações especiais dos alunos, com muita dança e alegria, além do melhor da culinária junina, com delícias que prometem agradar a todos. Também soube que haverá um momento muito especial voltado para a filantropia, que irá beneficiar o Centro de Voluntários que atende pacientes carentes do Hospital do Câncer de Franca. A diretora executiva do colégio, sempre generosa, prometeu contar tudo em detalhes depois da festança. Na foto em destaque que abre a coluna de hoje estão Maria Teresa e a presidente da entidade, Dalila Barini.

Festa das Nações



A Casa de Apoio Iansa, que presta serviços a pacientes oncológicos e seus familiares, está nos preparativos finais para a realização da Festa das Nações em prol da entidade. O evento reúne iguarias de sete países, em um ambiente familiar, seguro, com música ao vivo e muitas outras atrações. Delícias como bolinho de bacalhau, quibe, arroz no arado, risoto, pastel e muito mais estarão disponíveis para a população. A festa começa no dia 12 e vai até o dia 15 de junho, a partir das 19 horas; no domingo, o início é ao meio-dia. Imperdível!