A filha sem fim

"Foi pra onde?", eu quis perguntar, mas o que saiu da minha boca foi um grito que parecia, nunca mais teria fim. Eu gritei tão alto que o cachorro do vizinho grunhiu e isso me deu um reasseguramento estranho, — não era possível que o mundo não sentisse nada enquanto eu me rasgava ali ao meio, dilacerada, à sombra medonha do desamparo —, enfim, não era possível que isso não doesse nem causasse qualquer coisa na ordem universal das coisas: e a lealdade de sentir. Eu queimava por dentro e ninguém via.

Pasmei no sofá, imóvel feito um peso também morto, mas sonoro, chorando. Pensava: de quem era a culpa. Dela? Minha? Do hospital? De todos nós?

Por que você foi embora? Por que não me esperou? Por que não ficou mais um pouco? Por que me deixou aqui com esse silêncio que grita toda madrugada e me tarja a mente e me inflama o coração?