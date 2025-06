PM recupera helicóptero de R$ 1,2 milhão furtado em Franca; VÍDEO

Equipes da Força Tática e da 5ª Companhia da PM realizaram um cerco na área. Durante a operação, os policiais avistaram um Citroën C4 preto tentando deixar a zona rural. O veículo tentou fugir ao perceber a presença das viaturas, mas foi interceptado. Dentro dele, estava um suspeito que confessou participação no furto e revelou que pretendia pedir resgate pela devolução do helicóptero.

Câmeras de segurança flagraram a ação dos criminosos, que utilizaram um veículo sedã preto para engatar o reboque com o helicóptero. Os suspeitos fugiram sentido à rodovia Candido Portinari. Mais tarde, moradores da zona rural entre Franca e Pedregulho informaram à polícia sobre uma movimentação incomum em uma estrada de terra que dá acesso a ranchos na região do Estreito e das Águas Quentes.

Em incursão por uma área de mata, os policiais localizaram o reboque e a aeronave, que estava escondida em meio à vegetação. O helicóptero foi recuperado e devolvido ao proprietário.

Com o suspeito foram apreendidos cerca de R$ 3 mil em dinheiro, um celular iPhone e o veículo Citroën C4 utilizado na fuga. Ele foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde o flagrante foi registrado. O homem, morador de Ribeirão Preto, permanece preso e à disposição da Justiça.

Segundo o sargento R. Andrade, da Força Tática da PM, a operação mobilizou várias equipes da corporação, que atuaram além do horário de expediente para garantir a recuperação do bem. “Eles (suspeitos) tiveram mais trabalho foi para entrar no local (no estacionamento de Franca onde estava o helicóptero), porque essa aeronave já estava sobre uma carretinha. Então eles tiveram só que engatar essa carretinha no veículo e se deslocar até o local onde esconderam a aeronave”, disse o sargento.