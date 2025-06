Meu filho não era agiota”, diz pai de jovem morto em Franca

O pai de Itamar da Silva Cardoso, jovem de 20 anos brutalmente assassinado a facadas em Franca, concedeu uma entrevista na sexta-feira, 6, após a prisão do acusado de cometer o crime. Ismael Cardoso, emocionado, contou que o filho foi morto por amigos próximos, que tinham dívidas com ele.

O principal suspeito foi capturado na quinta-feira, 5, dia em que Itamar comemoraria seu aniversário, após ficar semanas foragido. Ele estava escondido em uma área de lazer no Parque do Horto. Segundo a polícia, o crime aconteceu no dia 16 de abril, no bairro Jardim Panorama, na zona leste da cidade.

De acordo com as investigações, o acusado agiu com o apoio de dois adolescentes. O trio atacou Itamar com diversos golpes de faca, roubou seu carro — um Jeep Compass —, além de outros pertences e cerca de R$ 13 mil, segundo a família. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.