Ela já de Franca se despediu



Fabiana Severo Lima (foto), amiga querida e sempre bem mais próxima aos amigos Augusta (já saudosa) e Higininho. Fabiana sempre foi, em Franca, alguém de linha de frente do Departamento Comercial/Ribeirão Preto (da EPTV) cá pela nossa cidade especialmente. Dedicadíssima e profissionalíssima! Ao daqui se despedir (fevereiro/1999), de amigos como a gente ela não se esqueceu. No nosso caso, deixou-nos de lembrança o livro Tesouro de Alegria (do Clube do Livro Espírita/Idefran), com autoria de Francisco Cândido Xavier (através de espíritos diversos). Entre as maravilhas lá contidas, trouxe hoje para vocês o Perdão e Obsessão – Prece ante o Perdão:



Senhor Jesus!

Ensinai-nos a perdoar, conforme nos perdoastes e nos doas, a cada passo da vida.

Auxilia-nos a compreender que o perdão é o poder capaz de extinguir o mal.

Induze-nos a reconhecer nos irmãos que a treva infelicita filhos de Deus, tanto quanto nós, o que nos cabe a obrigação de interpretá-los na condição de doentes, necessitados de assistência e de amor.

Senhor Jesus, sempre que nos sintamos vítimas das atitudes de alguém, faze-nos entender que também somos suscetíveis de erros e que, por isso mesmo, as faltas alheias poderiam ser nossas.

Senhor, sabemos o que seja o perdão das ofensas, mas compadece-te de nós e ensina-nos a praticá-lo."

Emmanuel