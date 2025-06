6ª edição do Pedágio de Lixo Eletrônico acontece nesse sábado, 7

A Fundação Allan Kardec realiza a 6ª edição do Pedágio de Lixo Eletrônico, promovido pelas Oficinas Inspiração, neste sábado, 7. A ação acontece das 9h ao meio-dia, em frente à recepção do hospital, na rua José Marques Garcia, 675, bairro Cidade Nova, em Franca. O evento oferece à população uma forma prática e segura de descartar corretamente aparelhos eletrônicos antigos e sem uso, sem precisar sair do carro.

No sistema drive-thru, uma equipe da Fundação estará pronta para receber os equipamentos diretamente dos veículos, garantindo agilidade e comodidade. Podem ser descartados todos os itens que funcionam com tomada ou pilha, como televisores, celulares, computadores, impressoras, ventiladores, sanduicheiras, liquidificadores, micro-ondas, barbeadores, entre outros.

Além de contribuir com o meio ambiente, a iniciativa tem um importante papel social. O material arrecadado é destinado à Oficina de Reciclagem de Eletrônicos, uma das atividades das Oficinas Inspiração, que promove trabalho e geração de renda para pessoas em tratamento na área de saúde mental.