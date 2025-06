Franca x Minas: o último ato rumo ao tetracampeonato do NBB

De acordo com as estatísticas do NBB, o ala-armador Arengo lidera em média de pontos, com 11,4 por jogo, seguido pelo armador Baralle (10,8) e pelo pivô Paranhos (10,8). No quesito assistências, o armador Machado tem média de 3,8 por partida, Baralle soma 3,5 e o ala Fuzaro, 2,8. Já nos rebotes, os destaques são o ala-pivô Monteiro (6,8), o pivô Hollowell (5,8) e o pivô Wini Silva (5,5).

O argentino Baralle enalteceu a coletividade do elenco. “Ter cinco jogadores acima de dez pontos fala muito bem do nosso time, do que fizemos na temporada, de ser uma equipe completa, de não ter egoísmo, ter solidariedade, e isso foi o que levou o nosso time para terminar na primeira posição na temporada regular. Vai ser minha primeira final aqui no Brasil, estou muito feliz, tranquilo e me preparando mentalmente, porque, emocionalmente, vai ser uma final muito disputada”.

Pelo lado francano, o ala-armador Didi tem média de 15,1 pontos, enquanto o ala-pivô Lucas Dias tem 14,9 pontos e o ala-armador Georginho tem 14,8 pontos. Georginho, inclusive, lidera os demais quesitos: média de 5,6 assistências por partida e de 8,3 rebotes.