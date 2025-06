Após ataque de pitbull, Jade desaparece no Recanto Elimar

O ocorrido aconteceu por volta das 17h30, enquanto Gislaine Benevides passeava com dois animais de sua filha, Isabella Benevides, numa avenida no Recanto Elimar. Durante o passeio, um pitbull que estava solto na via avançou em direção à mulher e cachorros, fazendo os pets se assustarem. Jade se soltou de sua guia e correu, sem que ninguém pudesse segurá-la.

Ela recebeu informações de que uma cachorra com as características de Jade foi vista nas imediações do Vila Hípica, na avenida São Vicente, em frente a um supermercado.

“Acredito que ninguém tenha conseguido pegá-la. Ela não vai com qualquer pessoa, somente com pessoas de casa”, explicou.

Jade é uma Yorkshire de apenas 1 ano, nas cores preto e dourado, com pelos brancos no peito e orelhas. Qualquer informação sobre o paradeiro do animal deve ser comunicada por meio do telefone (16) 98801-4564 (Isabella).