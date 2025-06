Franca recebe Bruno & Marrone e Zezé & Luciano neste sábado

A organização aposta em novidades para elevar ainda mais o nível da festa. Uma das principais é a ampliação da área gastronômica, que contará com 120 estações de carne - mais que o dobro da edição anterior - e reforço na oferta de picanha, um dos cortes mais procurados do evento.

Também será montado um buffet de mil metros quadrados com opções variadas, como mini-hambúrgueres, pastéis e bolinhos, instalado mais próximo ao palco principal, pensando no conforto dos convidados.

Para facilitar o acesso, além do serviço de transfer com saída do Franca Shopping, haverá entrada exclusiva para motoristas de aplicativo dentro do próprio Campo de Polo Boi Santo.