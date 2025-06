Atropelamento fatal: idoso morre na Abrahão Brickmann, em Franca

Após presenciar o acidente, uma testemunha parou seu carro imediatamente e se posicionou na via para evitar que outros veículos passassem pelo corpo do idoso até a chegada do socorro.

Segundo informações preliminares, a vítima atravessava a avenida, já próximo ao canteiro central, quando foi atingida por um veículo modelo Subaru, que seguia no sentido Centro. Com o impacto violento, o idoso foi lançado contra o para-brisa do carro, que chegou a quebrar e, em seguida, caiu, batendo a cabeça com força na calçada. Ele morreu na hora.

O filho da vítima, o empresário Ricael Domenegeti Lopes, esteve no local e, muito abalado, afirmou que o pai provavelmente estava voltando para casa após fazer compras no supermercado. “É muito triste... Ele tinha acabado de sair do mercado”, lamentou emocionado.

A equipe do Samu (serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e confirmou o óbito no local. A Polícia Militar isolou a área e aguardou a chegada da Perícia Técnica, que vai analisar as circunstâncias do acidente.

O motorista do Subaru realizou o teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool. Ele permaneceu dentro do carro, visivelmente em estado de choque, e acompanhou todo o procedimento da polícia à distância.