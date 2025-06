Prefeitura intensifica limpeza e reforça uso de Ecopontos

A Prefeitura de Franca intensificou nesta semana os serviços de limpeza urbana em diversos pontos da cidade. Na quarta-feira, 4, as equipes realizaram raspagem e pintura de guias, além de roçada de áreas públicas e canteiros centrais nas avenidas William Azzuz, Flávio Rocha, José Rodrigues da Costa Sobrinho e Dom Pedro.

As imediações do Estádio Municipal "José Lancha Filho", o "Lanchão", também receberam os serviços. Já na avenida Presidente Vargas, foi necessária a retirada de uma árvore que caiu no canteiro central, em decorrência das chuvas da noite anterior.

O secretário de Meio Ambiente, Nicola Rossano Costa, destacou a importância da colaboração da população na manutenção da cidade. “É fundamental que os moradores façam sua parte, descartando lixo corretamente e utilizando os serviços oferecidos, como a Recolha Agendada de Materiais”, afirmou.