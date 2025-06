Servidores de Franca fazem curso de Libras para humanizar saúde

Com o objetivo de tornar os serviços de saúde mais acessíveis e humanizados, a Prefeitura de Franca está promovendo uma capacitação em Libras (Língua Brasileira de Sinais) para servidores da rede pública. Esta é a segunda turma do curso, que conta com 120 participantes de diversas unidades de saúde, como UBSs (Unidades Básicas de Saúde), ESF (Estratégia de Saúde da Família), prontos-socorros, UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e ambulatórios.

A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Saúde, começou em março e segue até o fim do ano. As aulas são realizadas às segundas e quartas-feiras, nos períodos da manhã e da tarde, no Cefap (Centro de Formação e Aperfeiçoamento Profissional), no bairro Cidade Nova.

Ministradas pela servidora e educadora Letícia de Souza Lima Veloso, as aulas têm duração de uma hora e meia e abordam conteúdos básicos, além de atividades práticas que simulam atendimentos a pessoas surdas. No segundo semestre, o curso avançará para uma etapa mais aprofundada, ampliando a fluência dos profissionais na comunicação em Libras.