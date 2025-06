Franca leva vacina contra a gripe ao terminal e ao shopping

A secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas, reforçou a importância da imunização. “É fundamental que todos se vacinem anualmente para reduzir complicações, internações e até mortes. Nosso apelo é principalmente às gestantes, idosos, crianças, puérperas e pessoas com comorbidades”, destacou.

A primeira ação será neste sábado, 7, no Terminal Central de Ônibus "Ayrton Senna da Silva", das 9h às 13h. Já na terça-feira, 10, e quarta-feira, 11, a vacinação acontece no Franca Shopping, das 10h30 às 18h30, em um espaço montado em frente a uma loja de perfumaria.

O imunizante está disponível para toda a população a partir dos 6 meses de idade. Além das ações especiais, a vacinação continua normalmente nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, e nos núcleos de ESF (Estratégia de Saúde da Família), das 8h às 16h. Para receber a dose, é necessário apresentar um documento com foto e, se possível, a carteira de vacinação.

A campanha já aplicou cerca de 48.900 doses desde seu início, em abril. Para quem tiver dúvidas, a Secretaria de Saúde disponibiliza atendimento via WhatsApp pelo número (16) 3711-9592 - basta escolher a opção “8” no menu.

Vacinação nas creches continua

Para facilitar o acesso das crianças à imunização, as secretarias de Saúde e Educação seguem aplicando as vacinas nas creches parceiras da cidade. Os pais recebem antecipadamente um comunicado com a data e horário, além de um termo de autorização que deve ser assinado.