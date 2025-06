Veja o papel dos agiotas e como agia a quadrilha em Franca

Profissionalismo criminoso que movimentava milhões de reais e agia com violência. É assim que o Ministério Público do Estado de São Paulo descreve a organização criminosa que atuava com empréstimos ilegais, ameaças, lavagem de dinheiro e empresas de fachada. A quadrilha foi alvo de uma nova fase da Operação Castelo de Areia, do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), nesta terça-feira, 3, em Franca , Ribeirão Preto e Pedro Leopoldo (MG). Veja quem são todos os suspeitos e o que faziam na quadrilha.

“Aí, eles pode até me pegar, mas, assim, não sei o que eles vai colocar. Vai pôr minha conta lá, né? Aquele tanto Pix lá. Mas, mano, não tem nenhum cliente denunciando. É, não tem uma escuta nossa. Vai dar trabalho, eles vai ter que ralar pra conseguir segurar nós. E outra, Rogerinho falou lá, o advogado, não fala pra ninguém... 'qualquer lugar que cai lá em São Paulo eu tiro, BO de agiotagem'. Só que demora uns 2 mesinhos e é caro, né. ...de um cem para cima. Falou que o Evanderson mesmo ele vai tirar (sic)”, diz Rogério em um dos áudios interceptados.

O esquema: como funciona

O grupo oferecia empréstimos com juros abusivos — geralmente de 20% ao mês — e realizava as cobranças por meio de mensagens no WhatsApp, com ameaças veladas ou diretas. Acusado de ser um dos líderes da quadrilha, Rogério Alves dos Santos enviava mensagens padronizadas às vítimas com os detalhes do 'acordo':

“Valor do empréstimo: R$ 5.000 / Juros: 20% / Total com juros: R$ 6.000 / Pagamento em 30 dias. Se não pagar, entra no protesto e vamos conversar pessoalmente (sic)", dizia a mensagem.