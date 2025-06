Sesi Franca abre venda de ingressos para primeiro jogo da final

Os torcedores iniciaram a corrida nesta quarta-feira, 4, por ingressos para a primeira partida da final do NBB entre Sesi Franca e Minas. O primeiro confronto da série melhor de cinco será neste sábado, 7, às 17h, no ginásio Pedrocão, em Franca.

O clube abriu as vendas dos ingressos ao preço promocional até as 17h desta quarta-feira, 4, ou enquanto esgotarem os lotes. Os valores são R$ 30 arquibancadas e R$ 60 numeradas. Depois, o valor dos ingressos serão reajustados para R$ 40 e R$ 80, respectivamente, válido até sexta-feira. No dia do jogo os valores serão R$ 50 e R$ 100.

O Minas terá a chance de realizar três jogos em Belo Horizonte na decisão. Por isso, a torcida deverá lotar o Pedrocão para apoiar os jogadores nesse jogo. As partidas em Minas serão dia 12 (quinta-feira) e dia 14 (sábado). Se necessário o quarto confronto será em Franca, dia 18 (quarta-feira), e o quinto novamente em Belo Horizonte, dia 21 (sábado).