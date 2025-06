Pai e filho afirmam que foram agredidos por gerente de posto

Minutos após sua entrada, Raul presenciou um caminhão de combustível descer e atingir a cobertura da conveniência. Ao perceber o que havia acontecido, ele foi registrar o ocorrido para encaminhar ao seu marido. Porém, nessa filmagem, é possível ver o suposto gerente do local saindo do caminhão e indo tirar satisfação sobre o motivo de a gravação estar sendo feita.

Raul Gabriel Arcas diz que buscou abrigo da chuva que ocorria no período da manhã e entrou na loja de conveniência, onde pediu algo para beber, enquanto esperava a chuva passar.

Um homem de 30 anos afirma que foi agredido na manhã dessa terça-feira, 3, na loja de conveniência de um posto de combustível na avenida Hélio Palermo, em Franca . A agressão teria partido do gerente do posto, que não reagiu bem a uma filmagem que estava sendo registrada de um acidente ocorrido no local.

Após interromper o vídeo, Raul teria recebido um chute em seu pé direito e sido peitado pelo gerente. Ele disse que optou por cancelar seu pedido, e saiu da conveniência, aguardando a passagem da chuva do lado de fora. Porém, o gerente o avistou novamente e teria partido para cima dele, com palavras de baixo calão e desferindo socos e chutes até expulsá-lo totalmente do local.

“Desgraçado. Filho da puta. Sai daqui, some daqui. Vou quebrar seus dentes”, teria dito o gerente a Raul, conforme registra o boletim de ocorrência.

Segundo episódio de agressão

Outro boletim de ocorrência foi registrado horas depois sobre o mesmo gerente, no mesmo posto. O pai de Raul, Lucélio de Paula Arcas, de 51 anos, ao saber que o filho havia sido agredido, foi ao posto tirar satisfações com o suposto agressor, que, repetindo o feito anterior com o filho, também teria agredido o pai.