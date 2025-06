Junho de 2025 é o mais chuvoso em nove anos em Franca

Junho de 2025 já é o mês mais chuvoso dos últimos nove anos em Franca, se comparado ao mesmo período dos anos anteriores. Os dados são do site Agroclima-SP, mantido pelo Ciiagro (Central Integrada de Informações Agrometeorológicas), em parceria com o Governo do Estado de São Paulo.

Somente nos seus primeiros quatro dias, junho já registra 37,59 milímetros de chuva, número não visto desde junho de 2016, quando houve registro de 81,16 milímetros de chuva durante todo o mês. Os anos seguintes registraram média de 8,19 milímetros durante o mês inteiro.

Previsão para os próximos dias

Segundo o Climatempo, a previsão para os próximos 15 dias aponta apenas 2,4 milímetros de chuva, que deverá ocorrer na próxima segunda-feira, 9. Porém, as estimativas seguem em atualização, visto que, no início da semana, a mesma plataforma apontou 1,2 milímetro de chuva para terça-feira, 3, volume que foi superado.