Semana do Meio Ambiente terá plantio de mudas e atividades

Em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), em parceria com a Associação Ecológica Amigos do Rio Canoas e a Prefeitura de Franca, preparou uma programação especial voltada à conscientização ambiental e à sustentabilidade.

O encerramento da Semana do Meio Ambiente em Franca acontecerá neste sábado, 7, das 8h às 11h, no Parque dos Trabalhadores. O evento será gratuito e aberto à participação de toda a comunidade.

A programação contará com atividades práticas e educativas, como plantio de mudas, exposição sobre meio ambiente, distribuição de brindes, pipoca e algodão-doce. Além da comunidade em geral, o evento reunirá cerca de 250 crianças da Creche Verde & Água, administrada pela ONG Amigos do Rio Canoas, juntamente com seus familiares.