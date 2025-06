Franca supera meta e entrega 77 mil declarações do IR 2025

O prazo para a entrega da Declaração do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) 2025 terminou na última sexta-feira, dia 30. Segundo dados atualizados da Receita Federal, até a véspera do encerramento, foram entregues 77.295 declarações em Franca, superando a expectativa inicial de 73 mil envios.

Apesar do prazo ter se encerrado, os contribuintes que não enviaram a declaração ainda podem prestar contas ao Leão. No entanto, a entrega em atraso gera multa. O valor é de 1% ao mês sobre o imposto devido, mesmo que ele já tenha sido pago, com valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de até 20% do imposto.

A multa começa a contar a partir de 1º de junho e segue até a data em que a declaração for entregue ou, se não for enviada, até a autuação pela Receita Federal.