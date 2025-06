Apostador de Franca quase leva R$ 40 milhões na Mega-Sena

O apostador realizou um jogo simples de R$ 5, pelos canais eletrônicos da Caixa - por meio do aplicativo ou do portal Loterias Caixa - e acertou cinco das seis dezenas sorteadas: 04, 19, 38, 43, 48 e 55 . Por ter feito a quina, ele garantiu um prêmio de R$ 59.987,23.

Uma aposta feita em Franca ficou a um número de levar o prêmio principal da Mega-Sena, no concurso 2871, realizado na noite desta terça-feira, 3 no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 45 milhões para o próximo sorteio, que acontece nesta quinta-feira, 5, pelo concurso 2872.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica ou pela internet, App Caixa e Loterias Caixa. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.