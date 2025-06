Franca vence o Flamengo e vai à final do NBB contra o Minas

Ao contrário do que aconteceu no terceiro jogo, quando os jogadores do Flamengo comemoraram a vitória dançando no Rio de Janeiro, desta vez quem deu o tom da festa foi o Franca Basquete, que garantiu a vaga jogando na Tijuca.

O Sesi Franca Basquete está na final do NBB (Novo Basquete Brasil) da temporada 2024/2025. A equipe paulista venceu o Flamengo por 98 a 95 na noite desta terça-feira, 3, no ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ), no quinto e decisivo jogo das semifinais da competição.

Os destaques do duelo decisivo foram o ala-pivô Lucas Dias, com 27 pontos; o ala-armador Georginho, com 26; e o ala Didi, com 17. Do lado carioca, Gui Deodato foi o destaque, com 19 pontos.

O jogo

O Franca Basquete começou com uma forte marcação e, com 5 minutos de jogo, vencia por 19 a 6. Na sequência, as duas equipes dispararam no marcador, com o time paulista vencendo o primeiro período por 31 a 27.

A equipe carioca devolveu a mesma moeda no segundo período, vencendo por 20 a 7 e abrindo 9 pontos de diferença. O time da casa foi para o intervalo com vantagem de 47 a 38.