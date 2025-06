Franca aplica quase 50 mil doses da vacina contra gripe

A vacinação contra a gripe está disponível para o público em geral em Franca. Segundo a Secretaria de Saúde, até essa terça-feira, 3, foram aplicadas 48.392 doses da vacina contra gripe no município.

A dose pode ser recebida nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, e nos núcleos de ESF (Estratégia de Saúde da Família), das 8h às 16h.

Além do público geral, a partir dos 6 ,meses de idade, têm prioridade crianças, idosos, gestantes, puérperas e pessoas com comorbidades, como diabetes, obesidade, doenças cardíacas e imunossupressão. É necessário apresentar documento com foto e carteira de vacinação.