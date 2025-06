Ex divulga vídeos íntimos de jovem em perfil nas redes sociais

Uma jovem de Franca, de 20 anos, alega que teve imagens íntimas expostas nas redes sociais por seu ex-companheiro, um homem de 34 anos, com quem manteve um relacionamento marcado por agressões e ameaças. A separação ocorreu em outubro de 2023, e desde então, segundo a mulher, o agressor tem intensificado os ataques, agora de forma virtual.

De acordo com o relato da denunciante, o homem criou um perfil falso no Instagram, por meio do qual passou a divulgar vídeos íntimos gravados com o consentimento da mulher durante o relacionamento. As imagens, segundo ela, foram compartilhadas inicialmente de forma privada com o então companheiro, mas agora estão sendo utilizadas publicamente como forma de retaliação.

A jovem acredita que a motivação para o crime está ligada ao atual relacionamento do ex-companheiro. Ela afirma que, após o término, ele iniciou um novo relacionamento amoroso e, diante de dificuldades conjugais, teria passado a acusá-la de interferir na nova relação. O agressor alega que a ex teria enviado mensagens de uma conta falsa no Instagram com o objetivo de sabotar o novo namoro — o que ela nega veementemente.

“Eu nunca tentei nenhum contato com ele desde que nos separamos. Tenho minha vida, minha família, meu companheiro atual. Quero apenas seguir em paz”, declarou.